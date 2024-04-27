Атаковавшие Краснодарский край БПЛА пытались ударить по двум НПЗ и аэродрому

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, атаковавшие ночью 27 апреля Краснодарский край, пытались нанести удар по ряду нефтеперерабатывающих заводов и аэродрому в районе станицы Кущевская.
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