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Атаковавшие Краснодарский край БПЛА пытались ударить по двум НПЗ и аэродрому

Атаковавшие Краснодарский край БПЛА пытались ударить по двум НПЗ и аэродрому

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, атаковавшие ночью 27 апреля Краснодарский край, пытались нанести удар по ряду нефтеперерабатывающих заводов и аэродрому в районе станицы Кущевская.

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