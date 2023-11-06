Владимирская область представила на выставке-форуме «Россия» свой потенциал

Ключевым элементом экспозиции региона стало белокаменное зодчество. Владимирская область представила на Международной выставки-форума «Россия» свой экономический, культурный, туристический и гастрономический потенциал.
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