Ночью в Херсонской области велись интенсивные бои

Русские войска нанесли удар по объектам ВСУ в оккупированном Херсоне.Жители Херсонской области сообщают, что украинские боевики пытались пересечь Днепр с целью пополнить подразделения ВСУ в районе Крынок.
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