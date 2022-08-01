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01.08.22==«Прозвучала ненависть к одной национальности»

01.08.22==«Прозвучала ненависть к одной национальности»

Мария Захарова о скандале с сотрудницей консульства Норвегии в Мурманске: «Прозвучала ненависть к одной национальности» Есения ДОБРОНРАВОВА В сети со скоростью света распространяется запись, сделанная на камеру видеонаблюдения отеля «Азимут».

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