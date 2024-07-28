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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Ак Барса» Гелашвили: «Ожидания от сезона максимальные. Одна цель, одна мечта»

В середине мая бывший вратарь вошел в тренерский штаб Анвара Гатиятулина. Ранее Гелашвили работал тренером вратарей «Трактора» и в системе челябинского клуба.

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