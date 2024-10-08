Студенты колледжа на Дмитровском шоссе сварили кофе для президента и мэра

Студенты колледжа сферы услуг №10 Милана Ольхович и Илья Никишин, доказали на деле свой профессионализм: им доверили сварить кофе для Президента России Владимира Владимировича Путина и Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина на открытии индустриального парка «Руднево».