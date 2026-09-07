ПСБ упростил ведение бизнеса с компаниями из КНР для предпринимателей

ПСБ предложил компаниям Нижегородской области решение, которое позволяет получать отсрочку платежа за товары из Китая на срок от 90 до 120 дней без залога.
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