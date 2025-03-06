Адвокат Кудерко: провоз в автомобиле баллонов и книг грозит уголовным делом

Водителей предупредили об ответственности за перевоз запрещенных предметов в салоне авто.Адвокат Елена Кудренко напомнила: перевозка некоторых предметов в салоне автомобиля запрещена и грозит уголовной ответственностью.
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