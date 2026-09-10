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ОАК подписала соглашения на поставку свыше 80 самолетов Ил-114–300 в Индию

ОАК подписала соглашения на поставку свыше 80 самолетов Ил-114–300 в Индию

Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в Госкорпорацию «Ростех», в рамках международной выставки «ИННОПРОМ.

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