МЧС по Рязанской области опубликовало штормовое предупреждение

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением до конца суток 11 мая на территории Рязанской области ожидаются порывы ветра 12-17 м/с.
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