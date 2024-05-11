МЧС по Рязанской области опубликовало штормовое предупреждение

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением до конца суток 11 мая на территории Рязанской области ожидаются порывы ветра 12-17 м/с.