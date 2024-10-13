Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница

СТОКГОЛЬМ (ИА Реалист). Нобелевская премия по литературе присуждена 53-летней южнокорейской писательнице Хан Кан за ее «интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни».
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