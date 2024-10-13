ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Мираж он и в Африке только мираж......Франция намерена ...
  • Вовладар Даров
    Арабский мир сотрёт Израиль как ластик!Арабский мир не и...
  • Eduard
    Скажите,а где нет пропаганды?Западная вообще лживая,всё переврали.На Западе расчитывают,что наш мозг расчитан на 1 де...Пропаганда стала ...

Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница

Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница

СТОКГОЛЬМ (ИА Реалист). Нобелевская премия по литературе присуждена 53-летней южнокорейской писательнице Хан Кан за ее «интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх