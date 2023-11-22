Бывшие украинские военнопленные заверили, что всё будет в порядке, они едут “очищать Донбасс”.Военное формирование из бывших украинских военнопленных отправилась в зону боевых действий для выполнения задания против Вооружённых сил Украины.
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