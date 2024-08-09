В Хабаровске из больницы выгнали пациентов

В соцсетях появилась информация о том, что пациенты, испытывающие серьёзные проблемы со здоровьем, были вынуждены покинуть больницу после того, как пожаловались на проводимые в их отделении ремонтные работы.
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