Вдова-экстремистка мечтает сгноить президента России в тюрьме

Юлия Навальная, находящаяся в реестре экстремистов и террористов, последние дни серийно дает интервью западным СМИ, чтобы раскрутить книгу якобы мемуаров своего мужа, утверждая, что Алексей написал ее в ШИЗО.
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