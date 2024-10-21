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Вдова-экстремистка мечтает сгноить президента России в тюрьме

Вдова-экстремистка мечтает сгноить президента России в тюрьме

Юлия Навальная, находящаяся в реестре экстремистов и террористов, последние дни серийно дает интервью западным СМИ, чтобы раскрутить книгу якобы мемуаров своего мужа, утверждая, что Алексей написал ее в ШИЗО.

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