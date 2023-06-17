Военное обозрение

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Американский обозреватель: Визит госсекретаря США в Пекин придаст уверенности и воинственности китайскому руководству

Американский обозреватель: Визит госсекретаря США в Пекин придаст уверенности и воинственности китайскому руководству

Глава Госдепа США Энтони Блинкен посетит Пекин с двухдневным официальным визитом, который начнется в ближайшее воскресенье.

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