Три напитка, которые послужат полезной альтернативой воде

Специалисты рекомендуют потреблять достаточное количество воды в день, так как она помогает организму преобразовывать пищу в энергию, усваивать питательные вещества, регулирует температуру тела и отвечает за многие другие процессы.
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