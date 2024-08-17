Бывший офицер разведывательного подразделения Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер проинформировал о том, что находящиеся в космосе спутники держав Запада прекратят работу в том случае, если Организация Североатлантического Договора вступит в военное противостояние с Российской Федерацией.