Риттер: Западные спутники перестанут работать в случае большого конфликта с РФ

Бывший офицер разведывательного подразделения Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер проинформировал о том, что находящиеся в космосе спутники держав Запада прекратят работу в том случае, если Организация Североатлантического Договора вступит в военное противостояние с Российской Федерацией.
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