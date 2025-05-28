В честь Дня российского предпринимательства в Правительстве Ставропольского края вручили награды бизнесу

Бизнес – уполномоченный Ставрополья Сергей Шишов принял участие в торжественном награждении предпринимателей, которое прошло 23 мая 2025 года в Правительстве региона в честь Дня российского предпринимательства.
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