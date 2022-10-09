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Во Владивостоке юнармейцы написали письма поддержки участвующим в СВО морским пехотинцам Тихоокеанского флота

Во Владивостоке юнармейцы написали письма поддержки участвующим в СВО морским пехотинцам Тихоокеанского флота

В письмах юнармейцы поблагодарили морских пехотинцев за мужество и отвагу, честь и доблесть, которые они ежедневного проявляют в ходе выполнения воинского долга по защите мирного населения.

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