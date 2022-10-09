Во Владивостоке юнармейцы написали письма поддержки участвующим в СВО морским пехотинцам Тихоокеанского флота

В письмах юнармейцы поблагодарили морских пехотинцев за мужество и отвагу, честь и доблесть, которые они ежедневного проявляют в ходе выполнения воинского долга по защите мирного населения.
Популярные статьи
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение подразделениями ВСУ в зоне специальной военной операции
- Россия сильна своим духом и верой в победу: Галина Николайчук
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение подразделениями ВСУ в зоне специальной военной операции
Свежие комментарии