Трамп сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара

Ущерб от лесных пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США), превышает разрушения от потенциального ядерного удара, избранный президент США Дональд Трамп в ходе своего интервью телеканалу Newsmax.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии