На российском рынке могут сохраниться покупки

Российский рынок во вторник едва не прервал череду сессий роста, но "быки" вновь показали свою силу и вывели индекс МосБиржи в плюс, а вот ситуация на валютном рынке не позволила индексу РТС остаться в зеленой зоне.
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