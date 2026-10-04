В семи регионах России средний доход превысил 150 тысяч рублей — Росстат

В июле 2026 года в семи российских регионах средний уровень зарплат превысил отметку в 150 тысяч рублей, следует из отчета, опубликованного на сайте Росстата.
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