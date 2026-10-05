В Рязанской области открылся филиал Национального центра "Россия". В рамках праздничной программы жители исполнили известные хиты, включая гимн Воздушно-десантных войск "Синева" группы Голубые береты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума отклонила...
- ВХ Трамп: США продаю...
- "Зеленский проигр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым