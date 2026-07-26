Бронированного Geely Monjaro нет даже в Китае, зато такой вариант появится в России — как Volga K50

Заодно в России выпустят и бронированный седан Volga C50 (Geely Preface)У внедорожника Volga K50 (это Geely Monjaro российской сборки) и бизнес-седана Volga C50 (Geely Preface) появятся бронированные версии — разработкой таких вариантов занимается компания «АрморГрупп», которая, например, бронирует Toyota Land Cruiser 300 и Tank 500.