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Бронированного Geely Monjaro нет даже в Китае, зато такой вариант появится в России — как Volga K50

Бронированного Geely Monjaro нет даже в Китае, зато такой вариант появится в России — как Volga K50

Заодно в России выпустят и бронированный седан Volga C50 (Geely Preface)У внедорожника Volga K50 (это Geely Monjaro российской сборки) и бизнес-седана Volga C50 (Geely Preface) появятся бронированные версии — разработкой таких вариантов занимается компания «АрморГрупп», которая, например, бронирует Toyota Land Cruiser 300 и Tank 500.

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