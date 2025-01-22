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Живые и мёртвые: Учёными доказана жизнь после смерти

Исследователи из Нидерландов установили, что жизнь после смерти может быть реальной. Чтобы подтвердить свои выводы, нейропсихологи Ривас, Дирвен и Смит изучили более 70 случаев клинической смерти, в которых пациенты утверждали, что их душа покидала тело и существовала вне физического облика.

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