Живые и мёртвые: Учёными доказана жизнь после смерти

Исследователи из Нидерландов установили, что жизнь после смерти может быть реальной. Чтобы подтвердить свои выводы, нейропсихологи Ривас, Дирвен и Смит изучили более 70 случаев клинической смерти, в которых пациенты утверждали, что их душа покидала тело и существовала вне физического облика.