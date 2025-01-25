Севший на мель танкер "Волгонефть-239" демонтируют и уберут из акватории до конца марта

Специалисты Морспасслужбы Министерства транспорта РФ раньше запланированного срока завершили откачку мазута из кормовой части потерпевшего крушение в декабре в районе мыса Панагия танкера "Волгонефть-239".
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