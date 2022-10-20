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Форвард «Детройта» Врана пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Якуб Врана выведен из состава «Детройта». 26-летний нападающий пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ.

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