Байден удвоил лимит приема беженцев в США

В Белом доме сообщили об увеличении в 2 раза квоты на прием беженцев в новом финансовом году.Президент США Джозеф Байден двукратно увеличил квоту на прием беженцев в страну в 2022-м финансовом году, который начался в Соединённых Штатах с 1 октября.