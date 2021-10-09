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Байден удвоил лимит приема беженцев в США

Байден удвоил лимит приема беженцев в США

В Белом доме сообщили об увеличении в 2 раза квоты на прием беженцев в новом финансовом году.Президент США Джозеф Байден двукратно увеличил квоту на прием беженцев в страну в 2022-м финансовом году, который начался в Соединённых Штатах с 1 октября.

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