Шикардятина! Народный юмор без купюр

Сборник юмористических картинок «без купюр» о нашей типичной жизни. Шикардятина!А вам какие приколы ближе: про быт и работу или про отношения? Или всё вместе смешнее?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .
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