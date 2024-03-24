Жители Кривого Порога получили квитанции с пятизначными числами

Прокурор Кемского района выясняет, кто «накосячил» со счетами за капремонт Текст и фото: Антонина Кябелева Взаимоотношения между гражданами и различными организациями, работающими в жилищно-коммунальной сфере, все больше напоминают хождение по минному полю, когда не знаешь, где рванет.