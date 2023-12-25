Охота на сны, голубой снег и благодарственные письма: какие необычные праздники отмечают 26 декабря Ирина ОрлонскаяС наступлением 26 декабря, когда до Нового года остаётся всего несколько дней, во многих странах мира отмечаются различные необычные торжества.
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