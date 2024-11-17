ВСУ пытались отправить на Крым через Чёрное море четыре катера-камикадзе

Враг пытался ударить по объектам России.В ночь на 17 ноября ВСУ пытались нанести очередной террористический удар по территориям России.
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