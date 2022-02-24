Управлящая компания в Хорошево-Мневниках ответит за травму подростка на скользком тротуаре

Хорошевская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению заявителя о нарушении прав его несовершеннолетнего сына, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности управляющей компании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.
Хорошевская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению заявителя о нарушении прав его несовершеннолетнего сына, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности управляющей компании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.
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