Осенью можно надеть теплые носки и все равно чувствовать, что стопы быстро остывают. Причина бывает не только в недостаточном утеплении: на холоде меняется кровоток в конечностях, а тесная обувь, сырость и долгое сидение без движения могут усиливать ощущение холода.