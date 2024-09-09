Политнавигатор Ротация воюющих в зоне СВО бойцов проходит медленно, потому что новых солдат нужно не только набрать, но и обучить и «обстрелять».
Главное не превращать вопрос ротации на фронте во всероссийский базар – Баранец
Комментарии
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Кошмар
Какая, нахрен, ротация? У меня брат матери 4 года воевал с фашистами c июля 1941-го, и ещё японцев гонял по Манчжурии в 1945-м. И ни разу ни в отпуск, ни на ротацию. Отдыхал от войны только в госпиталях. А во время ВОВ условия на фронте пожёстче были. Это наши диванные стратеги от укропов ротацией заразились. Им то до февраля 2022 года можно было ротациями заниматься, Донбасс обстреливая.
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3 час.
Дима Качусов
такие вопросы на базаре- в интернете обсуждаться не должны.
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3 час.
СК
Сергей Козлов
Да если взглянуть на все шоу и что твориться в новостях в ночных клубах какая ротация конечно пусть до усеру солдаты воюют а мы будем бурагозить на гражданке. Нет ребята надо как то этот вопрос решать на самом высоком уровне
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8 мин.
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