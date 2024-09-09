Главное не превращать вопрос ротации на фронте во всероссийский базар – Баранец

Кошмар

Какая, нахрен, ротация? У меня брат матери 4 года воевал с фашистами c июля 1941-го, и ещё японцев гонял по Манчжурии в 1945-м. И ни разу ни в отпуск, ни на ротацию. Отдыхал от войны только в госпиталях. А во время ВОВ условия на фронте пожёстче были. Это наши диванные стратеги от укропов ротацией заразились. Им то до февраля 2022 года можно было ротациями заниматься, Донбасс обстреливая.