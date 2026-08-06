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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус после продления контракта с «Реалом»: «Я люблю вас! Спасибо Пересу, Моуринью, Калафату, Санчесу, игрокам и всему клубу»

Винисиус Жуниор заявил о своей любви к руководству, тренеру и игрокам « Реала ». Сегодня мадридский клуб объявил о подписании нового соглашения с бразильским вингером.

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