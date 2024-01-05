Ион Чебан подал иск против правительства и парламента

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что инициировал процедуру подачи иска на правительство и парламент по поводу «финансового давления, возложенного на жителей Кишинева, и отказа выделить или компенсировать необходимые финансовые ресурсы».
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