После жалобы жены бойца СВО из Петрозаводска возбудят уголовное дело

Проволочки с расселением аварийного дома в карельской столице привели к появлению уголовного дела – возбудить его поручил Бастрыкин Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения супруги участника специальной военной операции и ….