Как добровольцы-ветераны прорвались к Торецку под землей Татьяна АрестоваСенсационный прорыв российской армии к Торецку, из-за которого лишился должности украинский генерал Содоль, продолжает «дарить сюрпризы» Киевскому режиму.
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