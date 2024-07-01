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Как добровольцы-ветераны прорвались к Торецку под землей

Как добровольцы-ветераны прорвались к Торецку под землей

Как добровольцы-ветераны прорвались к Торецку под землей Татьяна АрестоваСенсационный прорыв российской армии к Торецку, из-за которого лишился должности украинский генерал Содоль, продолжает «дарить сюрпризы» Киевскому режиму.

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