Россияне смогут оформить самозапрет кредита благодаря «Госуслугам»

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко сообщил, что кабмин в рамках законопроекта по противостоянию кибермошенничеству планирует разрешить гражданам самозапрет на оформление кредитов через «Госуслуги» или приложения банков, пишет агентство РИА Новости.