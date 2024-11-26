Россияне смогут оформить самозапрет кредита благодаря «Госуслугам»

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко сообщил, что кабмин в рамках законопроекта по противостоянию кибермошенничеству планирует разрешить гражданам самозапрет на оформление кредитов через «Госуслуги» или приложения банков, пишет агентство РИА Новости.
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