Арестован экс-глава Нового Уренгоя Воронов. Фото, видео

Басманный суд Москвы арестовал бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщили в официальном telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
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