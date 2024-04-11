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Ветеран СВО высоко оценил наполнение тактического рюкзака, который выдают гражданам Камчатского края

Ветеран СВО высоко оценил наполнение тактического рюкзака, который выдают гражданам Камчатского края

Спецназовец Александр Гавриш, участник спецопераций на Украине, рассказал о том, как он оценивает наполнение тактического рюкзака, который выдают гражданам Камчатского края, заключившим контракт с Министерством обороны РФ.

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