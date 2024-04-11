Ветеран СВО высоко оценил наполнение тактического рюкзака, который выдают гражданам Камчатского края

Спецназовец Александр Гавриш, участник спецопераций на Украине, рассказал о том, как он оценивает наполнение тактического рюкзака, который выдают гражданам Камчатского края, заключившим контракт с Министерством обороны РФ.
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