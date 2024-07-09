Посол Антонов: США скрывают, что в больницу в Киеве попала ракета ПВО ВСУ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты молчат о том, что в детскую больницу «Охматдет» в Киеве попала ракета украинской противовоздушной обороны (ПВО), надеясь использовать ситуацию для новых поставок вооружений.