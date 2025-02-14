Мужчина тяжело пострадал на работе в Карелии

Госинспекция труда провела расследование несчастного случая на производстве в республике Государственная инспекция труда провела расследование несчастного случая, произошедшего с работником государственного предприятия в Карелии.
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