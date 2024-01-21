Недалеко от Молдовы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в воскресенье, в 02:02, в сейсмической зоне Вранча уезда Бузэу, согласно информации, опубликованной Национальным научно-исследовательским институтом физики Земли (INCDFP), сообщает Agerpres.
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