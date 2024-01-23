Жан Кособуцкий: «Пока тренируюсь, набираюсь сил, накапливаю желание»

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (19-1, 18 КО) рассказал о вариантах продолжения карьеры. – Уроженец Казахстана и известный российский промоутер Владимир Хрюнов в одном из своих интервью заявил, что высоко оценивает Ваши перспективы стать чемпионом мира и даже составить конкуренцию Александру Усику.