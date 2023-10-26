В сгоревшем доме на Советской улице в Боровичах найдены тела трёх погибших

О пожаре в Боровичах сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области. Информация о возгорании одноэтажного деревянного дома на Советской улице в Боровичах поступила в экстренные службы сегодня, 26 октября, в 03.
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