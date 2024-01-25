По слухам Киркоров получил 30 млн рублей за непоказанное шоу

Блок с Киркоровым был вырезан из популярного YouTube-шоу «ЧБД» после «голой вечеринки» у Ивлеевой.По слухам Киркоров получил 30 млн рублей за непоказанное YouTube-шоу «ЧБД», из которого его вырезали после «голой вечеринки» у Ивлеевой.