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По слухам Киркоров получил 30 млн рублей за непоказанное шоу

По слухам Киркоров получил 30 млн рублей за непоказанное шоу

Блок с Киркоровым был вырезан из популярного YouTube-шоу «ЧБД» после «голой вечеринки» у Ивлеевой.По слухам Киркоров получил 30 млн рублей за непоказанное YouTube-шоу «ЧБД», из которого его вырезали после «голой вечеринки» у Ивлеевой.

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