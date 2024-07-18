ММК за полгода уменьшил производство стали на 2,6%

Выплавка чугуна за 6 месяцев 2024 года на Магнитогорском металлургическом комбинате составила 4 998 тысяч тонн, увеличившись на 1,7% относительно аналогичного периода прошлого года, за 2 квартал - на 13,1% относительно прошлого квартала - до 2 653 тысяч тонн, сообщается в отчете ММК.