Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Ереване армяне разбросали и сломали венки, возложенные местными русскими у мемориала погибшим в ВОВ

В Ереване армяне разбросали и сломали венки, возложенные местными русскими у мемориала погибшим в ВОВ

Avia.pro - СМИ Ереван снова оказался в эпицентре скандала, который, как говорится, «ни в какие ворота не лезет».

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Комментарии
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Елена Хараничева
Зато мы всех приехавших к нам из своих &quot;любимых &quot;государств, принимаем с распростёртыми объятьями-садики, квартиры, места в вузах...
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5 час.
W
Walery
Армяне кричали русским, мол, нечего тут свои порядки наводить и разбросали и затоптали цветы в столице Армении у мемориала погибших в Великой Отечественной войне...  По всему армяне стремятся повторить опыт хохландии, надо поторопиться этот плохой народ выгнать из России... пока еще не поздно.  У Пашиняна отобрать визу на право посещения РФ. Пусть его турки дрючат.
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2 час.
олеся попкова
были есть и будут дырявыми петухами
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1 час.
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