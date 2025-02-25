В Ереване армяне разбросали и сломали венки, возложенные местными русскими у мемориала погибшим в ВОВ

Зато мы всех приехавших к нам из своих "любимых "государств, принимаем с распростёртыми объятьями-садики, квартиры, места в вузах...

W

Walery

Армяне кричали русским, мол, нечего тут свои порядки наводить и разбросали и затоптали цветы в столице Армении у мемориала погибших в Великой Отечественной войне... По всему армяне стремятся повторить опыт хохландии, надо поторопиться этот плохой народ выгнать из России... пока еще не поздно. У Пашиняна отобрать визу на право посещения РФ. Пусть его турки дрючат.